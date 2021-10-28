Исторический антирекорд: "Бавария" феерически опозорилась в Кубке Германии

Команда Юлиана Нагельсмана провалила старт встречи.

Мюнхенская "Бавария" в рамках 2-го раунда Кубка Германии потерпела разгромное поражение на выезде от менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 0:5 .

Отметим, гости полностью провалили стартовый отрезок противостояния. Подопечные Юлиана Нагельсмана с 2 по 21 минуты пропустили три гола. За соперников отличились Куадио Коне и Рами Бенсабаини, оформивший дубль. Второй его мяч был забит с пенальти.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Похоже, такое начало встречи оказало серьезное влияние на мюнхенцев, ведь даже после этого они не сумели оправиться и превратить хотя бы один удар в забитый гол. Интересно, что "Бавария" вышла на эту игру основным составом. Вашему вниманию стартовая одиннадцатка команды Нагельсмана:

Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски.

Что касается оппонента, то "Боруссия" Менхенгладбах также выставила самый оптимальный состав на эту дуэль:

Зоммер – Гинтер, Эльведи, Бейер – Скалли, Закария, Коне, Бенсабаини – Хофманн, Штиндь – Эмболо.

Во второй половине противостояния Нойер продолжил вытаскивать мячи из собственной сетки ворот. На 51 и 57 минутах дублем отличился Эмболо. Его голы, собственно, и поставили точку в этом матче.

Associated Press

Associated Press

Таким образом, проиграв "Боруссии", мюнхенцы уже на ранней стадии покидают турнир. Более того, это поражение стало историческим антирекордом "Баварии", ведь они впервые уступили в этом турнире с разницей в пять голов.

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