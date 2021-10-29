Астрологический прогноз на 29-30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: 24-й лунный день, который растянется почти на двое суток, – хорошее время для реализации новых – даже глобальных – проектов. Можно начинать любое строительство – оно пройдет быстро и успешно. Прекрасный день для финансовых операций, торговли и деловых переговоров. Можно также заниматься творчеством, устраивать концерты и вернисажи.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: желтый, золотой.

Камни дня: цитрин, бирюза, малахит, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Слова дня: сбор урожая.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: новое знакомство, которое произойдет в этот день, может стать началом серьезных и долговременных отношений. Свадьбу на этот день лучше не назначать – брак окажется непродолжительным.

Мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – молиться, просить о помощи, читать заговоры и проводить обряды.

Табу дня: нельзя путешествовать – даже короткие поездки могут быть опасными.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку