Астрологический прогноз на 29-30 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: 24-й лунный день, который растянется почти на двое суток, – хорошее время для реализации новых – даже глобальных – проектов. Можно начинать любое строительство – оно пройдет быстро и успешно. Прекрасный день для финансовых операций, торговли и деловых переговоров. Можно также заниматься творчеством, устраивать концерты и вернисажи.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: желтый, золотой.
Камни дня: цитрин, бирюза, малахит, воздушный обсидиан.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит затягивать с их лечением.
Слова дня: сбор урожая.
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: новое знакомство, которое произойдет в этот день, может стать началом серьезных и долговременных отношений. Свадьбу на этот день лучше не назначать – брак окажется непродолжительным.
Мистика дня: можно обращаться за помощью к языческим богам – молиться, просить о помощи, читать заговоры и проводить обряды.
Табу дня: нельзя путешествовать – даже короткие поездки могут быть опасными.
Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел.
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