Российскому хакеру"светит" 60 лет за решеткой в США

Российскому хакеру"светит" 60 лет за решеткой в США

Мужчину экстрадировали по запросу США из Южной Кореи в американский штат.

Министерство юстиции США предъявило обвинения россиянину Владимиру Дунаеву, его обвиняют в предполагаемом участии в транснациональной, киберпреступной организации.

Об этом говорится в заявлении ведомства, - пишет "Интерфакс".

"Согласно документам суда, 38-летний Владимир Дунаев был членом транснациональной, киберпреступной организации, которая устанавливала троян для компьютерных банковских операций и набор вредоносных программ-вымогателей, известных как "Trickbot", - отмечается в тексте заявления.

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Дунаева экстрадировали по запросу США из Южной Кореи в американский штат Огайо.

Максимальное наказание, которое ему грозит, в случае признания его виновным, - 60 лет тюремного заключения.

Программа "Trickbot" заражала миллионы компьютеров в предприятиях по всему миру с целью кражи данных и получения выкупа, атаковала сети школ, банков, муниципальных органов власти и компаний в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства, отмечается в заявлении Минюста США.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

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