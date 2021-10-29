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Російському хакеру "світить" 60 років за ґратами у США

Російському хакеру "світить" 60 років за ґратами у США

Pexels

Чоловіка екстрадували на запит США з Південної Кореї до американського штату.

Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Володимира Дунаєва, його звинувачують у передбачуваній участі в транснаціональній, кіберзлочинній організації.

Про це йдеться у заяві відомства, пише "Інтерфакс".

"Згідно з документами суду, 38-річний Володимир Дунаєв був членом транснаціональної, кіберзлочинної організації, яка встановлювала троян для комп'ютерних банківських операцій та набір шкідливих програм-вимагачів, відомих як "Trickbot", — наголошується в тексті заяви.

Дунаєва екстрадували на запит США з Південної Кореї до американського штату Огайо.

Максимальне покарання, яке йому загрожує, у разі визнання його винним – 60 років тюремного ув'язнення.

Програма "Trickbot" заражала мільйони комп'ютерів у підприємствах по всьому світу з метою крадіжки даних та отримання викупу, атакувала мережі шкіл, банків, муніципальних органів влади та компаній у сфері охорони здоров'я, енергетики та сільського господарства, наголошується у заяві Мін'юсту США.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової атаки хакера на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA та офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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