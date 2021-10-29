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Донька Мадонни в боді постояла навкарачки перед камерою, демонструючи сідниці

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Донька Мадонни в боді постояла навкарачки перед камерою, демонструючи сідниці

Лурдес Леон / instagram.com/lourdesleon_official

Лурдес Леон відверто позувала на камеру.

Старша донька американської співачки Мадонни Лурдес Леон – як і її зіркова мама, не соромиться бути відвертою.

Так, 25-річна модель знялася в новому кампейні французького будинку моди Mugler. Дівчина постала у відео у доволі зухвалому вигляді – в боді зі шкіри та сіточки і на підборах. Лурдес постояла навкарачки перед камерою, демонструючи сідниці, а потім ефектно пройшлася подіумом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOLA (@lourdesleon)

Менш ніж за добу публікацію переглянули майже 100 тисяч разів. Леон приховала коментарі від підписників, тому невідомо, як оцінили фани це відео.

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