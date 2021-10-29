Донька Мадонни в боді постояла навкарачки перед камерою, демонструючи сідниці

Лурдес Леон відверто позувала на камеру.

Старша донька американської співачки Мадонни – Лурдес Леон – як і її зіркова мама, не соромиться бути відвертою.

Так, 25-річна модель знялася в новому кампейні французького будинку моди Mugler. Дівчина постала у відео у доволі зухвалому вигляді – в боді зі шкіри та сіточки і на підборах. Лурдес постояла навкарачки перед камерою, демонструючи сідниці, а потім ефектно пройшлася подіумом.

Менш ніж за добу публікацію переглянули майже 100 тисяч разів. Леон приховала коментарі від підписників, тому невідомо, як оцінили фани це відео.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання