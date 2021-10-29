Тарас Цимбалюк показав пружні сіднички дружини у бікіні

Молоде подружжя відпочиває на Мальдівах.
Український актор та учасник минулого сезону шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк полетів разом молодою дружиною Тіною у відпустку.
Подружжя обрало для відпочинку райські Мальдіви. На сторінці в Instagram зірка "Чорного ворона" та "Кріпосної" опублікував фото, де показав фігуру коханої у рожевому бікіні.
Допис зірка супроводив смайликом у вигляді червоного серця. У відповідь обраниця написала Тарасу: "Можна зручно носити мене під пахвою".
Юзери не лишилися осторонь та зробили парі компліменти: "Такі милі", "Які ви гарні".
Зауважимо, Тарас Цимбалюк одружився із візажисткою Тіною Антоненко 3 липня цього року. Закохані влаштували атмосферну церемонію посеред Карпат.
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