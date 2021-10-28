У США національна стрілецька асоціація зазнала атаки хакерів — ЗМІ

У США вважають, що група хакерів пов'язана із Росією.

Національна стрілецька асоціація США зазнала атаки хакерів.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Група хакерів, відома як Grief, опублікувала 13 файлів на своїх ресурсах і стверджує, що зламала доступ до інформації стрілецької асоціації США. Кіберзлочинці загрожують опублікувати більше файлів, якщо вона не заплатить викуп.

Експерти з кібербезпеки вважають, що Grief це спроба ребрендингу групи кіберзлочинців, раніше відомої як Evil Corp. У США стверджують, що група пов'язана із РФ. Зауважимо, що американський Мінфін у 2019 році ввів санкції щодо Evil Corp.

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Водночас у самій стрілецькій асоціації коментувати ситуацію відмовилися. Мовляв, не обговорюють питання щодо її фізичної чи електронної безпеки. Але організація вживає надзвичайних заходів для захисту інформації про своїх членів, спонсорів та діяльність.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової атаки хакера на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA та офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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