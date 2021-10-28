Санта Дімопулос приспустила майку та засвітила соски

Зірка показала доволі відверту світлину.

Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос вирішила потішити своїх фанів.

Так, зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram доволі відверту світлину. На фото зірка позує в білій майці, яку вона спокусливо приспустила. Також вона доповнила свій лук коротенькими червоними шортами та сонцезахисними окулярами.

Санта Дімопулос / instagram.com/santadimopulos

До слова, Санта обрала такий образ, який гарно продемонстрував її стрункі ніжки. Також зірка засвітила соски.

До речі, артистка вирішила повідповідати на запитання фанів. У неї поцікавилися, чи робить вона лазерну епіляцію.

"Робила багато років тому. Це одне з найпрекрасніших моїх рішень. Звісно є результат", - відповіла знаменитість.

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