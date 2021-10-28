Санта Дімопулос приспустила майку та засвітила соски

Зірка показала доволі відверту світлину.
Українська співачка та переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос вирішила потішити своїх фанів.
Так, зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram доволі відверту світлину. На фото зірка позує в білій майці, яку вона спокусливо приспустила. Також вона доповнила свій лук коротенькими червоними шортами та сонцезахисними окулярами.
До слова, Санта обрала такий образ, який гарно продемонстрував її стрункі ніжки. Також зірка засвітила соски.
До речі, артистка вирішила повідповідати на запитання фанів. У неї поцікавилися, чи робить вона лазерну епіляцію.
"Робила багато років тому. Це одне з найпрекрасніших моїх рішень. Звісно є результат", - відповіла знаменитість.
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