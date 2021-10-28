Санта Димопулос приспустила майку и засветила соски

Звезда показала откровенную фотографию.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос решила порадовать своих фанатов.

Звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram довольно откровенное изображение. На фото звезда позирует в белой майке, которую она соблазнительно приспустила. Также она дополнила свой лук короткими красными шортами и очками.

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos

К слову, Санта выбрала такой образ, который хорошо продемонстрировал ее стройные ножки. Также звезда засветила соски.

Кстати, артистка решила ответить на вопросы фанатов. У нее поинтересовались, делает ли она лазерную эпиляцию.

"Делала много лет назад. Это одно из самых прекрасных моих решений. Конечно, есть результат", — ответила знаменитость.

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