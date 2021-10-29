Астрологічний прогноз на 29-30 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: 24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, — гарний час для реалізації нових — навіть глобальних — проєктів. Можна починати будь-яке будівництво — воно мине швидко і успішно. Прекрасний день для фінансових операцій, торгівлі і ділових переговорів. Можна також займатися творчістю, влаштовувати концерти і вернісажі.

Символ дня: скеля.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 6.

Колір дня: жовтий, золотий.

Камені дня: цитрин, бірюза, малахіт, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби цього дня небезпечні ускладненнями, тому не варто затягувати з їх лікуванням.

Слова дня: збір врожаю.

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і взаємини дня: нове знайомство, яке відбудеться цього дня, може стати початком серйозних і довготривалих стосунків. Весілля на цей день краще не призначати — шлюб виявиться нетривалим.

Містика дня: можна звертатися за допомогою до язичницьких богів — молитися, просити про допомогу, читати змови і проводити обряди.

Табу дня: не можна подорожувати — навіть короткі поїздки можуть бути небезпечними.

Будинок, сад, город: день підходить для будь-яких домашніх справ.

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