Народные приметы, обряды и обычаи 25 октября

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютую.

25 октября церковь и верующие чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника, преподобного Космы, епископа Маюмского, создателя канонов, мученицы Домника, святителя Мартина Милостивого, епископа Турскогой, Иерусалимской, Рудненской икон Божией Матери.

25 октября: церковный праздник

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали около 304 г. От наместника Нумерия Максима. После их смерти три христиане Макарий, Феликс и верите дали писарю, который был при Нумерия, 200 динариев, чтобы позволил им переписать судебные акты, касающиеся мученичества святых Прова, Тараха и Андроника, а того, чего не было в актах, дописали сами как очевидцы.

Святой Тарах родился в Клавдионополи, длительное время служил в армии. Когда его поставили перед судом, был тогда 65 лет. Пер был родом из Памфилии, а Андроник, самый молодой среди них, происходил из Эфеса. Впервые они стали на суде в Помпеополи Киликийское. Когда не помогли уговоры и угрозы, то сначала Тараха, а затем Прова и Андроника палачи били жилами по лицу, а потом закованных бросили в тюрьму.

Вскоре их привели в город Мопсвестии и вдруг поставили перед Нумерия. Святому трах он приказал повыбивать зубы, бить его жилами, прижигать огнем руки, а затем подвесить сломя голову над огнем, а в уста и в нос вливать горячий уксус, смешанный с солью и горчицей. Чуть живых их привезли в город Аназавр, и там нумера выдумал для них баснословные муки, однако не смог сломать мужества святых слуг Божьих. Затем февраля мучитель приказал силой вливать им в рот вино, предназначенное в жертву идолам, а под конец велел выпустить на них диких зверей. Но медведи и львицы лишь лизали раны святых мучеников, которых уже едва живых вынесли на площадь, где обычно происходили эти бесстыдные и страшные действа. Вид святых мучеников так поразил самых язычников, что они стали возмущаться зверство Нумерия и покинули цирк. Тогда мучитель приказал отрубить святых мучеников мечами, а у их тела и тел других христиан, замученных в тот день, поставил стражу, чтобы на следующий день сжечь. Ночью, однако, налетела страшная молния, воины бежали, а христиане забрали мощи святых мучеников и честно похоронили.

Епископ города Мопсвестии Авксентий II построил в честь святых мучеников величественный храм, к которому с Аназавра был перенесен часть их мощей.

25 октября: народные традиции

Наши предки святого Прова связывали со звездами. В этот день по звездам наблюдали с полудня до полуночи и по ним гадали о погоде и урожае.

Верили, что Андроник в этот день метет звездное небо: "Он один с метлой ходит, с неба всякий мусор сметает, ставни месяца сторожевым ключом открывает". В прошлые времена верили, что в этот день шестом до звезды достать можно и совком звездные россыпи почерпнуть.

25 октября: что стоит сделать

В этот день человек, родившийся 25 октября, может провести обряд "Согревание звезды". Если она чувствует в себе "тесноту жизни и холод", это указывает на то, что ее звезда остыла. Ритуал можно на Андрона в полуночь. Для этого шест обматывали тряпками и отправиться поле. Там вокруг себя очерчивали круг (для защиты от нечистой силы), поджигали факел и как можно выше поднимали его в звездное небо. Таким способом согревали свою остывшую звезду.

25 октября: украинские народные приметы

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютой.

Запаслись белки большим запасом орехов — на холодную зиму.

Гром в октябре — малоснежной, мягкую и короткую зиму.

25 октября: что нельзя делать

ссориться;

сквернословить

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