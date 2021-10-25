Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают моральную поддержку.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 октября 2021 года рассказывает, что Львам следует быть более мягкими с людьми, а Ракам могут сделать больно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 октября 2021 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Нужно сконцентрироваться на работе. На работе следует достойно работать. В отношениях нужно выходить на новый уровень.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Колесница"

Время двигаться вперед. В отношениях отправляйтесь на романтическое свидание. А на работе ожидайте командировки.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к интуиции. В отношениях слушайте голос сердца. На работе обратите внимание на подсказки судьбы.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь сделать первый шаг. В отношениях вам могут сделать больно. На работе придется защищать свое.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж мечей"

Вы бываете достаточно жесткими с людьми. В любви старайтесь не обидеть партнера. На работе вовсю двигайтесь вперед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Правосудие"

Ищите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе найдите золотую середину.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Время продвигать выбран проект. В отношениях попробуйте что-то новое. В движении по карьерной лестнице вас ожидают приключения.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не зацикливайтесь на быту. В отношениях стоит двигаться друг к другу. На работе ожидайте испытания.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется бороться за свое. В отношениях продемонстрируйте силу. А на работе — профессионализм.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Придется затянуть пояса. В любви ожидайте испытания. На работе ищите другой вариант для развития.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Вы достигли немало. Можете немного расслабиться в отношениях. На работе все складывается просто замечательно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Повешенный"

Измените свое отношение к ситуации. В отношениях все может пойти наперекосяк. На работе действуйте активно.

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