"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів: список рейсів

Ремонтні роботи планують завершити до 29 жовтня.

"Укрзалізниця" попереджає, що у зв’язку з проведенням колійних робіт на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка (Сміла) протягом декількох днів можливі затримки поїздів.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик, Тимкове, Бурти та Херсон. Від 25-27 жовтня поїзди курсуватимуть із затримками від 25 хвилин до години на станціях: Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка.

Пізніше на 30 хвилин прибуватимуть на станцію Київ-Пасажирський поїзди:

№ 748 Львів — Київ;

№ 764 Одеса — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ.

Пізніше на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію Львів поїзди:

№ 747 Київ — Львів;

№ 715 Київ — Перемишль.

Як зазначили у пресслужбі, усі роботи планується завершити до 29 жовтня.

Нагадаємо, в Україні на залізничних вокзалах запраювали пункти швидкого тестування. За перший день роботи, 21 жовтня, коронавірус виявили 18 людей.

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