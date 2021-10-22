"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів: список рейсів

Ремонтні роботи планують завершити до 29 жовтня.
"Укрзалізниця" попереджає, що у зв’язку з проведенням колійних робіт на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка (Сміла) протягом декількох днів можливі затримки поїздів.
Про це повідомляє пресцентр компанії.
Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик, Тимкове, Бурти та Херсон. Від 25-27 жовтня поїзди курсуватимуть із затримками від 25 хвилин до години на станціях: Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка.
Пізніше на 30 хвилин прибуватимуть на станцію Київ-Пасажирський поїзди:
- № 748 Львів — Київ;
- № 764 Одеса — Київ;
- № 716 Перемишль — Київ.
Пізніше на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію Львів поїзди:
- № 747 Київ — Львів;
- № 715 Київ — Перемишль.
Як зазначили у пресслужбі, усі роботи планується завершити до 29 жовтня.
Нагадаємо, в Україні на залізничних вокзалах запраювали пункти швидкого тестування. За перший день роботи, 21 жовтня, коронавірус виявили 18 людей.