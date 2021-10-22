"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов: список рейсов

Ремонтные работы планируют завершить до 29 октября.
"Укрзализныця" предупреждає, что в связи с проведением путевых работ на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов.
Об этом сообщает пресс-центр компании.
Поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимкове, Бурты и Херсон. От 25-27 октября поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа на станциях Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.
Позже на 30 минут прибывать на станцию Киев-Пассажирский поезда:
- № 748 Львов — Киев;
- № 764 Одесса — Киев;
- № 716 Перемышль — Киев.
Позже на 20-25 минут прибывать на станцию Львов поезда:
- № 747 Киев — Львов;
- № 715 Киев — Перемышль.
Как отметили в прес-службе, все работы планируется завершить до 29 октября.
Напомним, в Украине на железнодорожных вокзалах заработали пункты быстрого тестирования. За первый день работы, 21 октября, коронавирус обнаружили 18 человек.