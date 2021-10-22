"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов: список рейсов

Ремонтные работы планируют завершить до 29 октября.

"Укрзализныця" предупреждає, что в связи с проведением путевых работ на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов.

Об этом сообщает пресс-центр компании.

Поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции Мироновка, Пятихатки-Стык, Тимкове, Бурты и Херсон. От 25-27 октября поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа на станциях Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Позже на 30 минут прибывать на станцию Киев-Пассажирский поезда:

№ 748 Львов — Киев;

№ 764 Одесса — Киев;

№ 716 Перемышль — Киев.

Позже на 20-25 минут прибывать на станцию Львов поезда:

№ 747 Киев — Львов;

№ 715 Киев — Перемышль.

Как отметили в прес-службе, все работы планируется завершить до 29 октября.

Напомним, в Украине на железнодорожных вокзалах заработали пункты быстрого тестирования. За первый день работы, 21 октября, коронавирус обнаружили 18 человек.

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