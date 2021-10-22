Курс доллара и евро на 23 октября

Курс доллара и евро на 23 октября

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро — 30,6 грн.

В субботу, 23 октября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 23 октября:

Доллар США — 26,29 грн (плюс 9 коп.).

Евро — 30,57 грн (плюс 8 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 22 октября:

Доллар США — 26,25/26,40 грн.

Евро — 30,40/30,70 грн.

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