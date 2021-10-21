Отопительный сезон в Украине: когда тепло появится в регионах

Прежде всего тепло появляется в садах, школах и больницах.

Начало отопительного сезона в первую очередь всегда зависит от погоды. По нормативам, если на улице средняя температура в течение трех суток не превышает восьми градусов, то батареи должны быть теплыми. К слову, в бюджетных учреждениях тепло дают раньше.

Какова ситуация с началом отопительного сезона в Украине — в сюжете Сніданку з 1+1.

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В Киеве отопление планируют дать 23 октября. Одних это радует, других — нет. Ведь люди хотят получить меньшие платежки за тепло, а они в этом году вырастут почти вдвое. Вместо прошлогодних 1650 гривен за гигакалорию люди заплатят почти 2900. Но даже когда тепло дадут, не у всех оно сразу появится. Столичная теплосеть крупнейшая в Украине, а для ее полного запуска надо неделю. Именно поэтому в начале отопительного сезона батареи могут быть едва теплыми.

Во Львове же подачи тепла приостановили накануне. Люди всполошились, но их успокоили: пауза из-за потепления. Восстановить теплоснабжение планируют в ночь на 23 октября.

В Виннице тепловики также отчитываются о прекращении теплоснабжения в некоторых домах. Но там вину возлагают на прорывы сетей внутри конкретных многоэтажек. Если в Виннице батареи холодные, то узнавать — что и как — стоит по каждому дому.

В Ровно подачи отопления в процессе запуска: только 20 из 34 котельных запустили.

В Полтаве уже неделю откладывают начало отопительного сезона. Чиновники говорят, в первую очередь это произошло из-за температурных нормативы. На прошлой неделе на местных ресурсах появлялись новости, отопление появилось, однако зрители "Завтрака" написали, что ни в бюджетных учреждениях, ни в квартирах тепла нет.

В общем пока все упирается в температуру воздуха. Похолодание должен прийти в Украину на этих выходных. Так что и котельной на полную заработают, вероятно, не раньше следующей недели.

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