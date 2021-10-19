Зеленский сообщил, хватит Украине газа и сколько он будет стоить зимой

Проблемы с началом отопительного сезона в некоторых регионах глава государства назвал техническими.
Президент Украины Владимир Зеленский считает необоснованным беспокойство граждан относительно того, что страна не пройдет отопительный сезон из-за нехватки газа или его дороговизны.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV Зеленский заявил, что панику традиционно осенью начинают сеять отдельные политики.
По его словам, украинская власть заранее позаботилась о том, чтобы тарифы на газ для населения оставались стабильными с началом отопительного сезона, в частности введя фиксированный годовой тарифный план от НАК "Нафтогаз Украины".
"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных и своевременных действий сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей. Несмотря на тот газовый дефицит, который возник по понятным причинам в Европе, у нас [газа] не просто достаточно, а достаточно по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими", — подчеркнул президент.
Зеленский сообщил, что цена природного газа для населения от поставщика НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 8 грн за 1 куб. м., хотя при нынешней ситуации на европейском рынке она могла бы уже достичь, как минимум, 50 грн за 1 куб. м.
Президент отметил, что в определенных регионах сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены.
"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем [газа]. Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат — не могу сказать, что по желаемой цене — но в любом случае это будет нормальная цена", — сказал он.
Зеленский напомнил, что во время заседания Конгресса местных и региональных властей, который состоялся в Киеве 30 сентября, был подписан Меморандум между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и представителями местной власти о не повышении тарифов.
Руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко поставлена задача постоянно находиться в диалоге с представителями местной власти и помогать в решении тех или иных энергетических проблем.
Напомним, Кабинет министров согласился на предложение "Нафтогаз Украины" относительно компенсации средств за передачу газотранспортной системы в ведение ООО "Оператор ГТС Украины". Полученные средства средства будут направлены на закупку газа.