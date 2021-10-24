Даніель Салем зізнався, чому не хоче мати сина

Також ведучий розповів, де навчається його донька.
Цього року донька телеведучого Даніеля Салема стала школяркою.
Дівчинка пішла до першого класу. У програмі "Світське життя" знаменитість розповів, що вони з дружиною обрали не приватну, а державну школу.
"Тому що, я думаю, що це нормально. Улюблений предмет – математика. Ми даємо щось на перекуси, але дуже крута їжа в школах, дуже смачна, я її спробував, котлетки, пюре, борщ. Найголовніше, що їй подобається", – зауважив зірка.
Знаменитість зізнався, що мріє мати багато дітей. Втім, Салем не хоче бути батьком синів.
"Я хочу десь 15 дітей, але я хочу, щоб вони всі були дівчатами. Дівчата – це круто, а пацани — ні. Я жартую, але мені просто дуже подобається моя доня і я хочу ще дівчат", – пояснив він.
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