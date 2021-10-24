Даніель Салем зізнався, чому не хоче мати сина

Даніель Салем зізнався, чому не хоче мати сина

Також ведучий розповів, де навчається його донька.

Цього року донька телеведучого Даніеля Салема стала школяркою.

Дівчинка пішла до першого класу. У програмі "Світське життя" знаменитість розповів, що вони з дружиною обрали не приватну, а державну школу.

"Тому що, я думаю, що це нормально. Улюблений предмет – математика. Ми даємо щось на перекуси, але дуже крута їжа в школах, дуже смачна, я її спробував, котлетки, пюре, борщ. Найголовніше, що їй подобається", – зауважив зірка.

Знаменитість зізнався, що мріє мати багато дітей. Втім, Салем не хоче бути батьком синів.

"Я хочу десь 15 дітей, але я хочу, щоб вони всі були дівчатами. Дівчата – це круто, а пацани — ні. Я жартую, але мені просто дуже подобається моя доня і я хочу ще дівчат", – пояснив він.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання