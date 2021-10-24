Jerry Heil ответила, зачем на всю страну заявила, что девственница, и есть ли у нее сейчас бойфренд

Jerry Heil ответила, зачем на всю страну заявила, что девственница, и есть ли у нее сейчас бойфренд

Также она рассказала, как родители отреагировали на ее "свадьбу".

Украинская певица Jerry Heil решила откровенно поделиться подробностями своей личной жизни.

Звезда раньше говорила, что в свои 26 лет до сих пор девственница. Как рассказала артистка "Світському життю", она заявила об этом публично, чтобы люди, которые похожие на нее, не стеснялись и понимали, что это нормально.

"Всю мою жизнь — это было моим комплексом. Если у меня есть такие проблемы и комплексы, то я не одна такая. Мне нужно было эту тему поднять для того, чтобы такие люди, как и я, не стеснялись и понимали, что это нормально", — говорит звезда.

Jerry Heil / instagram.com/thejerryheil

К слову, своего любимого Jerry Heil до сих пор не встретила. Хотя ее приглашают на свидания, и она открыта для отношений.

"Я очень придирчива. Я постоянно везде ищу подвох. Я неоднократно натыкалась на подводные камни. Меня хотели использовать. Поэтому мне сложно кого-то к себе подпустить. Но я открыта. Я не берегу девственность для кого-то конкретного, просто мне нужно встретить своего человека", — говорит знаменитость.

Jerry Heil устроила свадьбу / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Кстати, не так давно исполнительница устроила необычную свадьбу. Она дала обет самой себе. Как говорит звезда, ее родители нормально это восприняли. А вот люди из ее родного города до сих пор "подкалывают" родных певицы.

"Многие в моем родном городе этого не понял. У меня родители торгуют на базаре. Папа говорит, что иногда к нему кто-то может подойти и посочувствовать ему", — поделилась артистка.

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