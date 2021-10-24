Именинника Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в эфире "Танцев со звездами"

Хореограф не ожидал такого поздравления.

Только что начался восьмой эфир шоу "Танцы со звездами".

Сегодня участник проекта, партнер Ольги Харлан — Дмитрий Дикусар празднует день рождения. Хореографу исполняется 36 лет. После выступления пара поднялась на балкон, который на этой неделе ведут звезды "Женского квартала" Владимир Шумко, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова.

Юмористы поздравили именинника, а Сопонару неожиданно ткнула Дмитрия лицом в торт.

скриншот с видео

скриншот с видео

Заметим, в восьмом эпизоде пары превращаются в трио — к ним присоединятся любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов. Танцоры не только поставили на этой неделе своим парам танец, но и выйдут вместе с ними на паркет.

Проголосовать за пары можно с помощью смс, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно прислать 50 смс и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным смс.

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