Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Именинника Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в эфире "Танцев со звездами"

Именинника Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в эфире "Танцев со звездами"

Именинника Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в эфире "Танцев со звездами"

скриншот с видео

Хореограф не ожидал такого поздравления.

Только что начался восьмой эфир шоу "Танцы со звездами".

Сегодня участник проекта, партнер Ольги ХарланДмитрий Дикусар празднует день рождения. Хореографу исполняется 36 лет. После выступления пара поднялась на балкон, который на этой неделе ведут звезды "Женского квартала" Владимир Шумко, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова.

Юмористы поздравили именинника, а Сопонару неожиданно ткнула Дмитрия лицом в торт.

© скриншот с видео
скриншот с видео
© скриншот с видео
скриншот с видео

Заметим, в восьмом эпизоде пары превращаются в трио — к ним присоединятся любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов. Танцоры не только поставили на этой неделе своим парам танец, но и выйдут вместе с ними на паркет.

Проголосовать за пары можно с помощью смс, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно прислать 50 смс и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным смс.

Читайте также:

Следующая публикация