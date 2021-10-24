В Украину идут ночные морозы — местами будет до минус семи градусов

В Украину идут ночные морозы — местами будет до минус семи градусов

Во второй половине недели немного потеплеет.

На следующей неделе почти все области ждет новая угроза. Сильные морозы до минус 5 градусов ударят ночью везде, кроме юга. А на Луганщине в ночь на вторник, 26 октября, дойдет до минус 7.

Об этом 24 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

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Похолодает и днем — отметки в начале недели существенно опустятся ниже +10. Но во второй половине недели потеплеет и днем, и ночью.

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 октября, Украина снова перейдет на зимнее время — стрелки нужно будет перевести на час назад. А вот на всегда ли, или только до весны — опять неизвестно.

Метеозависимость: почти все области Украины ждут ночные морозы

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