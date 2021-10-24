В Украину идут ночные морозы — местами будет до минус семи градусов

Во второй половине недели немного потеплеет.
На следующей неделе почти все области ждет новая угроза. Сильные морозы до минус 5 градусов ударят ночью везде, кроме юга. А на Луганщине в ночь на вторник, 26 октября, дойдет до минус 7.
Об этом 24 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.
Похолодает и днем — отметки в начале недели существенно опустятся ниже +10. Но во второй половине недели потеплеет и днем, и ночью.
Напомним, в ночь на воскресенье, 31 октября, Украина снова перейдет на зимнее время — стрелки нужно будет перевести на час назад. А вот на всегда ли, или только до весны — опять неизвестно.