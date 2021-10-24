До України йдуть нічні морози - місцями буде до мінус семи градусів

До України йдуть нічні морози - місцями буде до мінус семи градусів

У другій половині тижня трохи потепліє.

Наступного тижня майже на всі області чекає нова загроза. Сильні морози до мінус 5 градусів вдарять уночі всюди, окрім півдня. А на Луганщині у ніч проти вівторка, 26 жовтня, дійде до мінус 7.

Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Похолодає і вдень - позначки на початку тижня суттєво опустяться нижче +10. Але в другій половині тижня потеплішає і вдень, і вночі.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 31 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час - стрілки потрібно буде перевести на годину назад. А от чи на завжди, чи лиш до весни - знов невідомо.

Метеозалежність: майже на всі області України чекають нічні морози

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