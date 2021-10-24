Синоптики спрогнозували погоду на початок тижня

В гори краще зараз не йти.
Найближчої доби, 25 жовтня, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску і холодна повітряна маса, тож буде без опадів, але термометри фіксуватимуть мінусові температури.
Такі прогнози наводить Укргідрометцентр.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла.
А у Києві в понеділок – без опадів, температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь період метеорологічних спостережень вдень 25 жовтня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 21,1 градуса тепла в 1923 році, найнижчу – вночі на позначці 6,8 градуса морозу в 2014 році.
У вівторок, 26 жовтня, в Україні також буде без опадів і з тим самим вітром змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-5° морозу, в Карпатах та на крайньому сході до 9° морозу; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та на Прикарпатті до 15°.
У Києві 26 жовтня температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.
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