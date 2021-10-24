Синоптики спрогнозировали погоду на начало недели

В горы лучше сейчас не идти.

В ближайшие сутки, 25 октября, погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления и холодная воздушная масса, поэтому будет без осадков, но термометры будут фиксировать минусовые температуры.

Такие прогнозы приводит Укргидрометцентр.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.

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А в Киеве в понедельник — без осадков, температура ночью 0-2 ° мороза, днем 7-9 ° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за весь период метеорологических наблюдений днем 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1923 году, самая низкая — в ночь на отметке 6,8 градуса мороза в 2014 году.

Во вторник, 26 октября, в Украине также будет без осадков и с тем же ветром переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке до 9° мороза; днем 7-12° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 15°.

В Киеве 26 октября температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

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