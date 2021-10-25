13-річна донька Кошового розповіла, як тікала з дому

Зі свого боку, Євген Кошовий розповів, що якось йому довелося рятувати дівчинку від поганої компанії.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів про свою старшу доньку.

За його словами, вони з дружиною Ксенією живуть із 13-річною Варварою як на ножах. У програмі "Зірковий шлях" гуморист поділився, що якось йому довелося рятувати дівчинку від поганої компанії.

"Перехідний вік у Варвари, тому було нам трохи складно перші півтора року. Не з тією компанією зв'язувалася. Ми намагалися її від них усунути, тому вона їздила в табір до Іспанії та Болгарії, їздили всі разом на відпочинок до Греції. Погані звички в тих компаніях мене змусили жорстко поговорити з нею. Звичайно, без рукоприкладства, дитину бити - взагалі треба бути якоюсь твариною", - поділився Кошовий.

Євген Кошовий з донькою / instagram.com/evgenii.koshevoi

Втім, Варвара все ж вважає найсуворішою свою маму Ксенію. Після сварок вони можуть не розмовляти по два тижні. Варвара зізналася, що навіть тікала з дому і тому мама забирала у неї кишенькові гроші.

"Казала: "Ти нікуди не поїдеш". Але я все одно їхала до друзів, до компанії. Я говорила, куди йду, мені мама все одно дзвонила, вона хвилювалася. Я їй відповідала, що з друзями, не чіпай мене, будь ласка, буду вдома о 20:00. Щоправда, інколи спізнювалася, але поверталася до дев’ятої вечора", – зізналася вона.

Втім, миритися першою йде все ж Варя. Вона називає маму надто гордою.

"Я розумію, що, якщо не підійду, вона далі буде ображатися. Вона ніколи перша не підійде і не перепросить, тому що горда, хоча, я вважаю, є за що", - заявила донька.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / instagram.com/yalta_k

Тож інколи доводилося мирити дружину з донькою і зірковому татку. Втім, за його словами, це складно зробити, оскільки Ксенія і Варвара "однакові" та все більше стають схожі одна на одну.

"Одна каже: "Не треба мене повчати", інша: "Що ти мене повчаєш?" – поділився зірка.

Зауважимо, раніше Євген Кошовий розповідав, що Варвара відвідує психолога. З роками йому та дружині все складніше з дівчинкою, оскільки, у неї підлітковий вік. За його словами, слова вже не допомагають, а нерви здають.

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