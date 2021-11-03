"По ее душу идут": белка заскочила в дом главы Полтавы (видео)

"По ее душу идут": белка заскочила в дом главы Полтавы (видео)

Обессиленное животное пыталось скрыться на люстре.

Белка искала орехи в имении Полтавского городского головы Александра Мамая.

Об этом информируют в соцсетях и местных СМИ.

Мужчина вызвал специальную бригаду, чтобы поймать животное. Белка бегала по дому, а потом вскочила на люстру.

За кадром слышен голос городского головы: "у нее уже сил нет. Она поняла, что за ее душой идут. Она молода еще"

Белка взлетела из люстры, но убежать от рук человека не удалось. Пока ее дальнейшая судьба неизвестна.

Напомним, что ранее в супермаркет в одном из ТРЦ Харькова ворвалась белка.

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