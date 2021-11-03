Жена Цымбалюка в бикини показала фигуру без фотошопа

Тина игриво станцевала на видео.

Жена известного украинского актера Тараса Цымбалюка – Тина – показала фигуру без фильтров и фотошопа.

В фотоблоге 29-летняя визажистка и дизайнер купальников опубликовала видео, на котором появилась в бикини своего бренда. Избранница звезды игриво потанцевала на камеру, демонстрируя идеальное стройное тело. У Кристины плоский животик и сочные бедра.

"Мальдивское", – написала она.

Пользователи оценили фигуру избранницы Тараса в комментариях под публикацией.

Идеально

Вау!

Фигура – огонь

Ляля

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