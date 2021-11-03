В США окончательно одобрили применение Pfizer для детей от пяти до 11 лет: детали

В США окончательно одобрили применение Pfizer для детей от пяти до 11 лет: детали

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 микрограммов, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет.

Группа экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний единогласно рекомендовала серию из двух доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Все 14 членов экспертной группы проголосовали за рекомендацию по вакцинации детей.

Дальше директор CDC Рошель Валенски подпишет рекомендацию, что позволит начать вакцинацию как можно скорее.

Вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 микрограммов, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Дозы вакцины для детей будут поставляться в разных упаковках, и вводиться с помощью специальных детских игл.

1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет перенесли COVID-19. Ученые не обнаружили повышенного риска развития сердечного миокардита в результате вакцинации. А те, кто не вакцинирован, подвергаются более высокому риску заражения COVID-19, а заражение коронавирусом намного опаснее для сердца.

Компания Moderna также может получить разрешение на вакцинирование детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Белый дом заявил, что в США достаточный запас вакцин, чтобы оборудовать более 25 тысяч педиатрических отделений и отделений первичной медицинской помощи, сотни школьных и общественных медицинских клиник, а также десятки тысяч аптек для проведения прививок.

Ранее сообщалось, что детские дозы вакцины против COVID-19 от американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективны для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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