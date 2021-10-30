В США одобрили использование Pfizer-BioNTech для детей от 5-11 лет

В США одобрили использование Pfizer-BioNTech для детей от 5-11 лет

Препарат предусматривает введение двух уколов с интервалом в три недели.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Об этом информирует Axios.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США должен будет принять окончательное решение 2 ноября.

Эксперты по вакцинам проголосовали за одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5-11 лет.

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Препарат предусматривает введение двух уколов с интервалом в три недели.

Компания Moderna также может получить разрешение на вакцинирование детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Белый дом заявил, что в США достаточный запас вакцин, чтобы оборудовать более 25 тысяч педиатрических отделений и отделений первичной медицинской помощи, сотни школьных и общественных медицинских клиник, а также десятки тысяч аптек для проведения прививок.

Ранее сообщалось, что детские дозы вакцины против COVID-19 от американской фармкомпании Pfizer более чем на 90% эффективны для предотвращения симптоматических инфекций у детей от 5 до 11 лет.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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