У США схвалили використання Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5-11 років

У США схвалили використання Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5-11 років

Препарат передбачає введенння двох уколів з інтервалом у три тижні.

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей віком від п'яти до 11 років.

Про це повідомляє Axios.

Центр з контролю та профілактики захворювань США має ухвалити остаточне рішення 2 листопада.

Експерти з вакцин проголосували за схвалення вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5-11 років.

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Препарат передбачає введення двох уколів з інтервалом у три тижні.

Компанія Moderna також може отримати дозвіл на вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років.

Білий дім заявив, що у США достатній запас вакцин, щоб обладнати понад 25 тисяч педіатричних відділень та відділень первинної медичної допомоги, сотні шкільних та громадських медичних клінік, а також десятки тисяч аптек для проведення щеплень.

Раніше повідомлялося, що дитячі дози вакцини проти COVID-19 від американської фармкомпанії Pfizer більш ніж на 90% ефективні для запобігання симптоматичним інфекціям у дітей віком від 5 до 11 років.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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