Американські експерти рекомендували застосування вакцини Pfizer серед дітей віком від 5 до 11 років.

Американські експерти рекомендували застосування вакцини Pfizer серед дітей віком від 5 до 11 років.

Переваги вакцинації дітей переважують ризики, пов'язані з вакцинацією.

Експерти з вакцин управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США ствердно проголосували за схвалення вакцини Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на американські ЗМІ.

17 людей проголосували "за" схвалення вакцини, один експерт утримався.

Переваги вакцинації дітей переважують ризики, пов'язані з вакцинацією.

Попри те, що діти в порівнянні з літніми людьми піддаються меншому ризику серйозно захворіти на коронавірус, у батьків повинен бути вибір, вакцинувати дитину чи ні.

Далі управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ухвалить своє рішення про вакцинацію дітей протягом наступних кількох днів.

Якщо воно вирішить схвалити вакцину, то потім наступного тижня це питання розглянуть Центри контролю та профілактики захворювань.

Раніше повідомлялося, що дитячі дози вакцини проти COVID-19 від американської фармкомпанії Pfizer більш ніж на 90% ефективні для запобігання симптоматичним інфекціям у дітей віком від 5 до 11 років.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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