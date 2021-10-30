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Побои вместо лечения: пациент киевской больницы утверждает, что на него напали медики из-за просьбы сохранять тишину

Побои вместо лечения: пациент киевской больницы утверждает, что на него напали медики из-за просьбы сохранять тишину

pixabay.com

По факту нанесения легких телесных повреждений полиция открыла производство.

Вместо лечения получил побои: 53-летний Максим Бондаренко утверждает, что на него напали и избили непосредственно в ординаторской, когда он пришел к врачам попросить у них тишины. Это произошло вне прошлой ночи в столичной больнице №12. Полиция уже открыла производство, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 29 октября.

Перебит нос, ссадина под глазом, синяк за ухом и много крови. В таком состоянии Максима Бондаренко застала его жена в больничном коридоре ориентировочно в половине второго ночи.

Это был шестой день госпитализации Максима с двусторонней пневмонией. Из трех больных в палате – никто заснуть не мог. По словам пациентов, врачи что-то праздновали.

Максим Бондаренко говорит, что даже кого-то схватил за ногу во избежание ударов. Кто именно избивал, больной не видел. Якобы схватили со стороны.

Но о невероятном шуме в ординаторской говорят все, кто в ту ночь находился в палате. Шум через стенку сравнивают с ситуацией на строительстве

Жена избитого вместе с полицией смогла подняться в отделение, но говорит, что в ординаторской застали только одного врача.

По факту нанесения легких телесных повреждений полиция открыла производство.

Администрация больницы по заявлению жены избитого — тоже создала комиссию. О результатах служебного расследования, говорят, говорить рано. Но врачебную алкогольную вечеринку на рабочем месте категорически отрицают. Объяснить происхождение синяков и ссадин – в закрытом для посторонних отделении – пока тоже не смогли.

Никто из дежурных ночью врачей не отстранен. Между тем, больного Максима Бондаренко перевели в другое отделение, заведующий предыдущим извинился перед пациентом.

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Новости Украины: медики напали на 53-летнего пациента из-за просьбы сохранять тишину в отделении

Новости Украины: медики напали на 53-летнего пациента из-за просьбы сохранять тишину в отделении

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