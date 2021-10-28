Побил и ограбил: в Закарпатье мужчина посреди ночи напал на кассиршу железнодорожного вокзала (фото)

Нападающему грозит до 6 лет лишения свободы.
В г. Свалява Закарпатской области в ночь на 28 октября 25-летний мужчина напал на кассиршу на железнодорожном вокзале. Подозреваемого задержала полиция.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По данным следствия, молодой человек в 00:50 на железнодорожном вокзале города напал на кассиршу. Мужчина разбил камнем окно кассы, напал на женщину и украл у нее золотую цепочку.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители через несколько часов разыскали грабителя. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина. В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве на вокзале пассажир выпил с незнакомцем в кафе, а пришел в себя без вещей и денег в больнице.
Читайте также:
- В Запорожье компания устроила резню в ресторане.
- Ляшко прокомментировал информацию о нехватке кислорода в COVID-больницах
- Во Львовской области два человека провалились в яму с мусором