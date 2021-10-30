Киев без пробок: что обещают столичные власти

Автомобильные пробки добавляют проблем общественному транспорту, коммунальщикам, оперативным службам и окружающей среде.

Киев третий год подряд — в тройке самых плохих городов Европы по плотности и количеству дорожных пробок. Хуже нас — Москва и Санкт-Петербург. Киевляне ежедневно проводят в тромбах не менее 45 минут. И каждый год продолжительность дорожной жизни только растет. Исправить ситуацию должна система управления автомобильным трафиком. Столичные власти обещают — через два года система должна стать интеллектуальной и автоматически будет регулировать транспортные потоки в городе, — говорится в сюжете ТСН.19:30 29 октября.

Подъезды к киевской площади Победы каждый день в сплошных пробках. Особенно в пятницу, когда водители пытаются побыстрее уехать из города.

Третий год подряд международный отчет загруженности городских дорог "Трафик индекс" награждает столицу Украины третьим местом в Европе по количеству и плотности пробок.

Автомобильные пробки добавляют проблем общественному транспорту, коммунальщикам, оперативным службам и окружающей среде. Все эти проблемы одним махом могут решить искусственный интеллект управления транспортным трафиком.

Четыре десятка «умных» камер фиксируют, хранят и анализируют движение транспорта на столичных улицах. С базой данных на первых этапах будут работать операторы. Они будут учить систему, как правильно реагировать на дорожную ситуацию в городе, например, при ДТП.

Через два года новая система должна научиться главному – оперативно разгружать столичный трафик. Для этого искусственный интеллект будет обрабатывать терабайты информации и автоматически будет управлять, в частности, светофорами, тем самым будет перенаправлять транспорт по менее загруженным магистралям. Система будет учитывать погодные условия, состояние покрытия дороги, уровень загазованности воздуха, график проезда общественного транспорта и многое другое. Эксперты подсчитали – интеллектуальная система ускорит транспортный поток примерно на 15 процентов. Однако от дорожных тромбов в скором времени она не спасет.

За пять последних лет количество автомобилей в столице увеличилось почти вдвое. И пересекла отметку в один миллион. Передвигаться по городу скорее можно и общественным транспортом. Это должно доказать новый искусственный транспортный интеллект.

Читайте также:

Пересел на метро и сделал селфи: из-за тотальных пробок в Киеве миллионер спустился в подземку (фото)

Новости Киева: власти обещают, что система управления автотрафиком в городе станет автоматической

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку