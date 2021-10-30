Київ без заторів: що обіцяє столична влада

Автомобільні затори додають проблем громадському транспорту, комунальникам, оперативним службам та довкіллю.

Київ третій рік поспіль - у трійці найгірших міст Європи за щільністю та кількістю дорожніх заторів. Гірші за нас - Москва та Санкт-Петербург. Кияни щодня проводять у тромбах щонайменше 45-ть хвилин. І щороку тривалість дорожнього життя лише зростає. Виправити ситуацію має система керування автомобільним трафіком. Столична влада обіцяє - за два роки система має стати інтелектуальною й автоматично регулюватиме транспортні потоки в місті, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 29 жовтня.

Під’їзди до київської площі Перемоги щодня в суцільних заторах. Особливо в п’ятницю, коли водії намагаються швидше виїхати з міста.

Третій рік поспіль міжнародний звіт завантаженості міських доріг "Трафік індекс" нагороджує столицю України третім місцем в Європі за кількістю та щільністю заторів.

Автомобільні затори додають проблем громадському транспорту, комунальникам, оперативним службам та довкіллю. Всі ці проблеми одним махом може вирішити штучний інтелект керування транспортним трафіком.

Чотири десятки «розумних» камер нині фіксують, зберігають та аналізують рух транспорту на столичних вулицях. З базою даних на перших етапах працюватимуть оператори. Вони вчитимуть систему як правильно реагувати на дорожню ситуацію в місті, приміром, при ДТП.

За два роки нова система має навчитися головному – оперативно розвантажувати столичний трафік. Для цього штучний інтелект оброблятиме терабайти інформації та автоматично керуватиме, зокрема, світлофорами, тим самим перенаправлятиме транспорт по менш завантаженим магістралям. Система враховуватиме погодні умови, стан покриття дороги, рівень загазованості повітря, графік проїзду громадського транспорту та багато іншого. Експерти підрахували – інтелектуальна система пришвидшить транспортний потік приблизно на 15 відсотків. Проте від дорожніх тромбів незабаром вона не врятує.

За п'ять останніх років кількість автомобілів у столиці збільшилась майже вдвічі. І перетнула позначку в один мільйон. Пересуватися містом швидше можна і громадським транспортом. Це має довести новий штучний транспортний інтелект.

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