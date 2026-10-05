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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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844
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Київ зрання скували затори: яка ситуація на мостах

Через завантажені дороги громадський транспорт їде із затримками. Рух додатково гальмують ДТП у різних районах столиці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рух паралізовано майже на усіх основних магістралях міста

Рух паралізовано майже на усіх основних магістралях міста / © Associated Press

У Києві в понеділок, 5 жовтня, від самого ранку на дорогах міста утворились численні затори. Найбільше ускладнений рух транспорту із лівого на правий берег через ситуацію з мостами.

Про це повідомляє НовиниLive.

Автівки рухаються дуже повільно на під’їздах до Південного мосту. Також є проблеми із заторами на Північному, Дарницькому мостах, мостах Патона та Метро.

Що передувало

Затори виникли на тлі обмежень і змін маршрутів після російських атак.

Водночас зелена лінія метро вже перевозить пасажирів між берегами під час жовтого рівня загрози. Але за червоного рівня рух наземною ділянкою припиняють.

Війська РФ 4 жовтня завдали удару по Північному мосту у Києві. Внаслідок ударів на мосту були пошкоджені дорожнє покриття, мостові опори, відбійники та бетонні загородження метрополітену. Рух метро та наземного транспорту зупиняли.

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