Київ зрання скували затори: яка ситуація на мостах

Рух паралізовано майже на усіх основних магістралях міста / © Associated Press

Реклама

У Києві в понеділок, 5 жовтня, від самого ранку на дорогах міста утворились численні затори. Найбільше ускладнений рух транспорту із лівого на правий берег через ситуацію з мостами.

Про це повідомляє НовиниLive.

Реклама

Автівки рухаються дуже повільно на під’їздах до Південного мосту. Також є проблеми із заторами на Північному, Дарницькому мостах, мостах Патона та Метро.

Реклама

Що передувало

Затори виникли на тлі обмежень і змін маршрутів після російських атак.

Водночас зелена лінія метро вже перевозить пасажирів між берегами під час жовтого рівня загрози. Але за червоного рівня рух наземною ділянкою припиняють.

Війська РФ 4 жовтня завдали удару по Північному мосту у Києві. Внаслідок ударів на мосту були пошкоджені дорожнє покриття, мостові опори, відбійники та бетонні загородження метрополітену. Рух метро та наземного транспорту зупиняли.

Новини партнерів

Новини партнерів