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Київ зрання скували затори: яка ситуація на мостах
Через завантажені дороги громадський транспорт їде із затримками. Рух додатково гальмують ДТП у різних районах столиці.
У Києві в понеділок, 5 жовтня, від самого ранку на дорогах міста утворились численні затори. Найбільше ускладнений рух транспорту із лівого на правий берег через ситуацію з мостами.
Про це повідомляє НовиниLive.
Автівки рухаються дуже повільно на під’їздах до Південного мосту. Також є проблеми із заторами на Північному, Дарницькому мостах, мостах Патона та Метро.
Що передувало
Затори виникли на тлі обмежень і змін маршрутів після російських атак.
Водночас зелена лінія метро вже перевозить пасажирів між берегами під час жовтого рівня загрози. Але за червоного рівня рух наземною ділянкою припиняють.
Війська РФ 4 жовтня завдали удару по Північному мосту у Києві. Внаслідок ударів на мосту були пошкоджені дорожнє покриття, мостові опори, відбійники та бетонні загородження метрополітену. Рух метро та наземного транспорту зупиняли.