В сексуальном купальнике с откровенным декольте: стройная Изабель Гулар соблазнительно вышла из бассейна

В сексуальном купальнике с откровенным декольте: стройная Изабель Гулар соблазнительно вышла из бассейна

37-летняя бразильская манекенщица сводит с ума поклонников своей фигурой и бюстом.

Изабель Гулар, которая недавно отпраздновала свой день рождения, опубликовала в Instagram горячее видео. На нем красотка соблазнительно выходит из бассейна в сексуальном образе – на ней черный слитный купальник на молнии и с поясом на осиной талии. Молния расстегнута так, что видно пышный и привлекательный бюст Изабель.

Модель похвасталась не только безупречной фигурой и откровенным декольте, но и стройными красивыми ногами.

Волосы ее уложены в объемную прическу, а на лице – нежный макияж.

После того, как Гулар вышла из бассейна, она соблазнительно выгнулась на белом кресле, затем достала из сумки бинокль и посмотрела в него. Во время этого манекенщица также сверкнула своими упругими ягодицами.

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