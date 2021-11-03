ВОЗ: количество умерших от COVID-19 в мире увеличилось до пяти миллионов человек

В мире зарегистрировано более 246,9 миллиона подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения подсчитала более пяти миллионов умерших от последствий COVID-19 с момента наблюдения за распространением пандемии.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на ВОЗ.
По состоянию на 2 ноября 2021 года количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек. Также в мире зарегистрировано более 246,9 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Также речь идет о реализации более 6,893 миллиарда доз вакцин во всех странах мира.
Напомним, ранее австралийские ученые сообщили об успешных испытаниях на мышах терапии против COVID-19, уменьшающей количество вирусных частиц в организме на 99,9%. На очереди – испытания на людях.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.