Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж игры с участием бело-синих.

Во вторник, 2 ноября , киевское "Динамо" будет принимать каталонскую "Барселону" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в столице Украины. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-транслцию этой встречи.

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В матче 3-го тура ЛЧ, состоявшемся 20 октября на "Камп Ноу", испанский гранд обыграл чемпиона Украины со счетом 1:0 .

. В параллельном поединке группы E мюнхенская "Бавария" на домашней арене встретится с лиссабонской "Бенфикой". Эта встреча также начнется 2 ноября в 22.00.

На экваторе группового раунда лидирует в квартете "Бавария" (9 очков), выигравшая все три матча с общей разницей мячей 12:0. "Бенфика" с 4 баллами – на втором месте. "Барселона" (3) – на третьем. "Динамо" – последнее с одним набранным пунктом.

Посетить поединок "Динамо" и "Барселоны" смогут не все желающие болельщики, а только вакцинированные или с соответствующим ПЦР-тестом.

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