Динамо - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж гри за участю "біло-синіх".

У вівторок, 2 листопада , київське "Динамо" прийматиме каталонську "Барселону" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на НСК "Олімпійський" у столиці України. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-транслцію цієї зустрічі.

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У матчі 3-го туру ЛЧ, який відбувся 20 жовтня на "Камп Ноу", іспанський гранд обіграв чемпіона України з рахунком 1:0 .

. У паралельному поєдинку групи E мюнхенська "Баварія" на домашній арені зустрінеться з лісабонською "Бенфікою". Ця зустріч також розпочнеться 2 листопада о 22:00.

На екваторі групового раунду лідирує в квартеті "Баварія" (9 очок), яка виграла всі три матчі із загальною різницею м'ячів 12:0. "Бенфіка" з 4 балами - на другому місці. "Барселона" (3) - на третьому. "Динамо" - останнє з одним набраним пунктом.

Додамо, що відвідати поєдинок "Динамо" та "Барселони" зможуть не всі охочі уболівальники, а лише вакциновані або з відповідним ПЛР-тестом.

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