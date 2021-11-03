Вашингтон веде із Пекіном суперництво — Байден

За словами президента, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами".

Президент США Джо Байден заявив про намір роз'яснити на майбутніх переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном, що Вашингтон веде із Пекіном суперництво, а не хоче розпалити конфлікт.

Про це пише "Інтерфакс".

"Щодо майбутніх переговорів з ним (з Сі Цзіньпіном — ред.) у віртуальному форматі, точну дату яких поки не встановлено, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", — сказав Байден.

Він зазначив, що раніше вже багато часу спілкувався із Сі Цзіньпіном, у тому числі коли обіймав посаду віцепрезидента США.

За словами президента, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін грав за правилами. Байден згадав норми поведінки у повітряному та морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.

Він резюмував, що США та КНР необхідно уникнути ненавмисного конфлікту.

Нагадаємо, що раніше Байден дорікнув російському президенту Володимиру Путіну в тому, що "у нього горить тундра".

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