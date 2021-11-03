Байден дорікнув Путіну за те, що “у нього горить тундра”

Президент США незадоволений тим, що Росія та Китай проігнорували зустріч G20 у Римі.
Президент США Джо Байден прокоментував фактичну відсутність Росії та Китаю на зустрічі G20 у Римі, на якій, зокрема, обговорювалися проблеми зі змінами клімату на планеті.
Під час свого виступу у вівторок, 2 листопада, на кліматичному саміті у Глазго американський лідер нагадав, що Росія та КНР не з'явилися на зустріч “Великої двадцятки”.
За його словами, Китай претендує на роль світового лідера, проте фактично не бере участі в таких форумах, як G20. “Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. В нього буквально горить тундра. Він має дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання щось робити”, — заявив Байден.
Нагадаємо, понад сто світових лідерів підписали першу екологічну декларацію, зобов’язавшись упродовж наступних 9 років повністю зупинити зникнення лісів на планеті.
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