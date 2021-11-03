Байден дорікнув Путіну за те, що “у нього горить тундра”

Байден дорікнув Путіну за те, що “у нього горить тундра”

Президент США незадоволений тим, що Росія та Китай проігнорували зустріч G20 у Римі.

Президент США Джо Байден прокоментував фактичну відсутність Росії та Китаю на зустрічі G20 у Римі, на якій, зокрема, обговорювалися проблеми зі змінами клімату на планеті.

Під час свого виступу у вівторок, 2 листопада, на кліматичному саміті у Глазго американський лідер нагадав, що Росія та КНР не з'явилися на зустріч “Великої двадцятки”.

Також читайте Зеленський та Байден мали розмову на кліматичному саміті у Глазго: про що говорили лідери обох країн

За його словами, Китай претендує на роль світового лідера, проте фактично не бере участі в таких форумах, як G20. “Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. В нього буквально горить тундра. Він має дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання щось робити”, — заявив Байден.

Нагадаємо, понад сто світових лідерів підписали першу екологічну декларацію, зобов’язавшись упродовж наступних 9 років повністю зупинити зникнення лісів на планеті.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання