Байден упрекнул Путина в том, что "у него горит тундра"

Байден упрекнул Путина в том, что "у него горит тундра"

Президент США недоволен тем, что Россия и Китай проигнорировали встречу G20 в Риме.

Президент США Джо Байден прокомментировал фактическое отсутствие России и Китая на встрече G20 в Риме, где, в частности, обсуждались проблемы с изменениями климата на планете.

Во время своего выступления во вторник, 2 ноября, на климатическом саммите в Глазго американский лидер напомнил, что Россия и КНР не явились на встречу "Большой двадцатки".

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По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако фактически не участвует в таких форумах, как G20. “То же с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-то делать”, — заявил Байден.

Напомним, более ста мировых лидеров подписали первую экологическую декларацию, обязавшись в течение следующих 9 лет полностью остановить исчезновение лесов на планете.

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