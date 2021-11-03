Байден упрекнул Путина в том, что "у него горит тундра"

Президент США недоволен тем, что Россия и Китай проигнорировали встречу G20 в Риме.
Президент США Джо Байден прокомментировал фактическое отсутствие России и Китая на встрече G20 в Риме, где, в частности, обсуждались проблемы с изменениями климата на планете.
Во время своего выступления во вторник, 2 ноября, на климатическом саммите в Глазго американский лидер напомнил, что Россия и КНР не явились на встречу "Большой двадцатки".
По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако фактически не участвует в таких форумах, как G20. “То же с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-то делать”, — заявил Байден.
Напомним, более ста мировых лидеров подписали первую экологическую декларацию, обязавшись в течение следующих 9 лет полностью остановить исчезновение лесов на планете.
Читайте также: