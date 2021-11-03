Вашингтон ведет с Пекином соперничество - Байден

По словам президента, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам".
Президент США Джо Байден заявил о намерении разъяснить на будущих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, что Вашингтон ведет с Пекином соперничество, а не хочет разжечь конфликт.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Касательно будущих переговоров с ним (с Си Цзиньпином - ред.) в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - сказал Байден.
Он отметил, что ранее уже много времени общался с Си Цзиньпином, в том числе когда занимал должность вице-президента США.
По словам президента, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин играл по правилам. Байден упомянул нормы поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.
Он резюмировал, что США и КНР необходимо избежать непредумышленного конфликта.
Напомним, что ранее Байден упрекнул российского президента Владимира Путина в том, что "у него горит тундра".
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