Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Отец вводил своим двум малышам наркотики, чтобы те лучше спали

Отец вводил своим двум малышам наркотики, чтобы те лучше спали

pixabay.com

Старший ребенок впоследствии рассказал, что знал о попытке самоубийства своего отца и стал свидетелем передозировки матери.

В британском графстве Ланкашир горе-отец вводил своим двум малышам героин, чтобы те лучше спали.

Об этом сообщает Liverpool Echo.

Двое малышей и двое их старших братьев и сестер страдали от "постоянной халатности" в течение длительного времени. Дети находились под наблюдением соцслужб с 2018 года из-за домашнего насилия и психического здоровья родителей. Родители злоупотребляли наркотиками и алкоголем и нередко обстояли дела с полицией.

"Старший ребенок (живет не в семье, но имеет того же отца, что и двое младших детей) утверждал, что отец делал инъекцию обоим детям героином, чтобы они быстрее заснули", — рассказала независимый советник по вопросам охраны Аманда Кларк.

Для Хлои и Харпера (имена детей были изменены по этическим соображениям) было проведено медицинское обследование. В конце концов, у обоих детей тесты на опиаты оказались положительными, хотя во время осмотра не было никаких признаков места инъекции.

Но через три дня у одного из малышей был обнаружен след от укола в бедро. По словам Аманды Кларк, старший ребенок впоследствии рассказал, что знал о попытке самоубийства своего отца и стал свидетелем передозировки матери.

В конце концов всех четырех окончательно забрали от родителей.

Напомним, что в Украине от 1 млн до 1,5 млн граждан употребляют наркотики. Ежегодно этот показатель растет на 8-10%.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация