Отец вводил своим двум малышам наркотики, чтобы те лучше спали

Отец вводил своим двум малышам наркотики, чтобы те лучше спали

Старший ребенок впоследствии рассказал, что знал о попытке самоубийства своего отца и стал свидетелем передозировки матери.

В британском графстве Ланкашир горе-отец вводил своим двум малышам героин, чтобы те лучше спали.

Об этом сообщает Liverpool Echo.

Двое малышей и двое их старших братьев и сестер страдали от "постоянной халатности" в течение длительного времени. Дети находились под наблюдением соцслужб с 2018 года из-за домашнего насилия и психического здоровья родителей. Родители злоупотребляли наркотиками и алкоголем и нередко обстояли дела с полицией.

"Старший ребенок (живет не в семье, но имеет того же отца, что и двое младших детей) утверждал, что отец делал инъекцию обоим детям героином, чтобы они быстрее заснули", — рассказала независимый советник по вопросам охраны Аманда Кларк.

Для Хлои и Харпера (имена детей были изменены по этическим соображениям) было проведено медицинское обследование. В конце концов, у обоих детей тесты на опиаты оказались положительными, хотя во время осмотра не было никаких признаков места инъекции.

Но через три дня у одного из малышей был обнаружен след от укола в бедро. По словам Аманды Кларк, старший ребенок впоследствии рассказал, что знал о попытке самоубийства своего отца и стал свидетелем передозировки матери.

В конце концов всех четырех окончательно забрали от родителей.

Напомним, что в Украине от 1 млн до 1,5 млн граждан употребляют наркотики. Ежегодно этот показатель растет на 8-10%.

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