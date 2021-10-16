В Австалии обнаружили крупнейшую в истории страны партию героина

В Австалии обнаружили крупнейшую в истории страны партию героина

Задержанному подозреваемому в контрабанде наркотиков грозит пожизненное заключение.

Австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков.

Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

450 килограммов героина обнаружили в порту Мельбурна на лодке, прибывшей с Малайзии. Наркотики спрятали в грузе с керамической плиткой.

По подозрению в контрабанде наркотиков полиция задержала гражданина Малайзии — ему грозит пожизненное заключение.

Стоимость конфискованного героина оценивается в 140 миллионов долларов.

Новости мира: австралийская полиция изъяла 450 килограммов героина

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