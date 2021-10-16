В Австалії виявили найбільшу в історії країни партію героїну

Затриманому підозрюваному в контрабанді наркотиків загрожує довічне ув'язнення.
Австралійська поліція вилучила найбільшу в історії країну партію наркотиків.
Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
450 кілограмів героїну виявили в порту Мельбурна на човні, який прибув із Малайзії. Наркотики сховали у вантажі з керамічною плиткою.
За підозрою в контрабанді наркотиків поліція затримала громадянина Малайзії - йому загрожує довічне ув’язнення.
Вартість конфіскованого героїну оцінюють у 140 мільйонів доларів.