В Австалії виявили найбільшу в історії країни партію героїну

В Австалії виявили найбільшу в історії країни партію героїну

Затриманому підозрюваному в контрабанді наркотиків загрожує довічне ув'язнення.

Австралійська поліція вилучила найбільшу в історії країну партію наркотиків.

Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

450 кілограмів героїну виявили в порту Мельбурна на човні, який прибув із Малайзії. Наркотики сховали у вантажі з керамічною плиткою.

За підозрою в контрабанді наркотиків поліція затримала громадянина Малайзії - йому загрожує довічне ув’язнення.

Вартість конфіскованого героїну оцінюють у 140 мільйонів доларів.

Новини світу: австралійська поліція вилучила 450 кілограмів героїну

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