Отруєння спиртом у Росії: померли вже 18 людей

Померлі купували спирт на одному з ринків.

В Єкатеринбурзі Свердловської області Росії щонайменше 18 людей померли в результаті отруєння спиртом з вмістом метанолу.

Про це повідомив у Facebook координатор проєкту "Народний контроль" по Свердловській області Дмитро Чукреєв.

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"Щойно відгримів Оренбург, в якому через метанол померли понад 32 особи. Ось і до нас добралася ця біда. За останні дні, за попередніми даними, в Єкатеринбурзі померли щонайменше 15 осіб від метанолу", — написав він.

За його даними, один з пунктів збуту спирту розташовувався на одному з ринків.

Згодом Слідчий комітет Росії повідомив про смерть 18 людей у результаті отруєння метиловим спиртом. За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 238 Кримінального кодексу РФ (збут товарів і продукції, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, які спричинили смерть двох або більше осіб). Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вже встановлені та затримані двоє підозрюваних.

Раніше стало відомо, що в Оренбурзькій області Росії 11 осіб померло від отруєння неякісним алкоголем.

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