Жертвами масового отруєння алкоголем стала багатодітна сім’я

В Оренбурзькі області Росії осиротіло п’ятеро дітей, батьки яких отруїлися неякісним алкоголем.

У Росії продовжує зростати кількість постраждалих через отруєння сурогатним алкоголем. За останніми даними, за дві доби в Оренбурзькій області зафіксовано 37 випадків отруєння, 18 людей померло. Тим, хто вижив, надається медична допомога.

Як повідомляє сайт 56orb, жертвами неякісного алкоголю стали батьки п’ятьох дітей віком від 1 року до 10 років. Матері й батькові дітлахів було трохи більш ніж 40 років.

Про перші випадки отруєння стало відомо у ніч на 7 жовтня, коли декількох жителів області віком від 36 до 73 років госпіталізували зі схожими симптомами. За даними місцевої влади, в крові загиблих виявили метанол, концентрація якого в рази перевищує смертельну дозу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо виробництва і збуту товарів, що не відповідають вимогам безпеки. Уже відбулися перші затримання підозрюваних.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, у місті Орську затримали 29-річного бізнесмена, який налагодив виробництво сурогатного алкоголю, а також його підручних, які займалися продажом на території трьох районів.

Оптовикам продавали сурогат зі складу в Орську. Там знайшли понад тисячу пляшок з небезпечним напоєм.

Нагадаємо, у першому кварталі 2021 року від алкогольних отруєнь померло 580 українців.

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