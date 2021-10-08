Смертельна ДТП у Полтавській області: водій нанизав відбійник

Чоловік отримав смертельні травми.

На трасі на Полтавщині легковик врізався у відбійник. Водій загинув на місці.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

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Аварія сталася на трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Олексіївка Лубенського району. 42-річний водій легковика Volkswagen Caddy під час руху в’їхав у відбійник. Від отриманих травм він загинув на місці.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.

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